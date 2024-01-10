سعيا إلى تعزيز الدعم الغربي.. زيلنسكي يزور دول البلطيق

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من ليتوانيا زيارته إلى دول البلطيق الداعمة لكييف في مواجهة الحرب الروسية، في إطار مساعيه لتعزيز الدعم الغربي لبلاده.

وكتب زيلينسكي الذي سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذه البلدان، على منصة إكس: "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أصدقاء موثوقون لنا وشركاء، وصلتُ اليوم إلى فيلنيوس قبل أن أذهب إلى تالين وريغا".

وأوضح أن "الأمن والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية والمسيرات، فضلا عن التنسيق المستمر للدعم الأوروبي، كلها أمور مدرجة على جدول الأعمال".

وشكر الرئيس الأوكراني الدول الثلاث على دعمها المتواصل لأوكرانيا منذ عام 2014، وتعتبر دول البلطيق، وكلها جمهوريات سوفياتية سابقة باتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فهي من أوثق حلفاء أوكرانيا.