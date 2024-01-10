سعيا إلى تعزيز الدعم الغربي.. زيلنسكي يزور دول البلطيق
بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من ليتوانيا زيارته إلى دول البلطيق الداعمة لكييف في مواجهة الحرب الروسية، في إطار مساعيه لتعزيز الدعم الغربي لبلاده.
وكتب زيلينسكي الذي سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذه البلدان، على منصة إكس: "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أصدقاء موثوقون لنا وشركاء، وصلتُ اليوم إلى فيلنيوس قبل أن أذهب إلى تالين وريغا".
وأوضح أن "الأمن والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية والمسيرات، فضلا عن التنسيق المستمر للدعم الأوروبي، كلها أمور مدرجة على جدول الأعمال".
وشكر الرئيس الأوكراني الدول الثلاث على دعمها المتواصل لأوكرانيا منذ عام 2014، وتعتبر دول البلطيق، وكلها جمهوريات سوفياتية سابقة باتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فهي من أوثق حلفاء أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إنه سيجتمع في ليتوانيا بنظيره ورئيسَي الوزراء والبرلمان ويلتقي الجالية الأوكرانية.
وتأتي الزيارة في وقت يتردد حلفاء كييف الآخرون بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بعد مرور نحو عامين على الغزو الروسي، فيما تعرضت أوكرانيا لقصف روسي مكثف في الأسابيع الأخيرة وردت بضربات على مدينة بيلغورود الحدودية الروسية.
وحثّ زيلينسكي حلفاءه على مواصلة تقديم الدعم العسكري وأجرى محادثات مباشرة مع مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا والنرويج، الشهر الماضي. لكن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليار دولار، لا تزال عالقة في بروكسل بعد أن استخدمت المجر حق النقض (الفيتو)، مع انقسام الكونغرس الأمريكي بشأن إرسال مساعدات إضافية.