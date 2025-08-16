مدافعاً عن بزشكيان.. خامنئي يحذر من سيناريو إسرائيلي لتفجير الداخل

حذر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، السبت، من سيناريوهات إسرائيلية لتفجير الوضع داخل إيران، وذلك رداً على الانتقادات المتصاعدة التي وجهت للرئيس مسعود بازشكيان وحكومته مؤخراً.

وحاول خامنئي ربط الانتقادات اللاذعة التي وُجّهت مؤخراً إلى بزشكيان ومسؤولين في حكومته، بسبب سوء إدارة الأوضاع التي فجرت أزمات اقتصادية واجتماعية، بمخططات إسرائيلية لضرب الداخل الإيراني.

وأكدت افتتاحية الصحيفة الإلكترونية التابعة لمكتب المرشد أن "الهجمات المبالغ بها على المسؤولين، حتى لو بدت نابعة من خلافات داخلية، هي في الحقيقة تنفيذ لسيناريو ومخطط يطمح إليه العدو".

وقالت الصحيفة إن "إسرائيل تدرك استحالة هزيمة إيران من الخارج، لذلك تضع رهانها على إثارة الأزمات الداخلية والحملات النفسية والإعلامية".

ودخلت السجالات السياسية في إيران مرحلة جديدة مع تصاعد هجمات التيار المتشدد ضد الرئيس بزشکیان وحكومته، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن إمكانية الحوار مع الولايات المتحدة.

وذكر تقرير لموقع "خبر أون لاين" الإيراني المعتدل، أن الضغوط التي يتعرض لها الرئيس تأتي امتداداً لخلافات مستمرة منذ انتخابه عام 2024، حيث يعتبره خصومه امتداداً لخط سياسي لا ينسجم مع توجهاتهم.

وفي حين يواجه البلد تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متراكمة، يرى مراقبون أن معارضي بزشکیان يحاولون استخدام ورقة "عدم الكفاءة السياسية" على غرار ما حدث مع الرئيس السابق أبو الحسن بني‌ صدر.

وصرح بزشكيان مؤخراً للإعلاميين أن "أي مفاوضات مع واشنطن لا تتم إلا بتنسيق مع القيادة العليا للنظام"، الأمر الذي فجر موجة انتقادات من جانب شخصيات متشددة.

ويرى محللون أن استهداف الرئيس بالاتهامات لا يرتبط فقط بموقفه من المفاوضات، بل يعكس محاولة من بعض القوى السياسية لاستعادة نفوذها بعد خسارتها في انتخابات عام 2024.

في المقابل، دافعت أصوات إصلاحية وإعلامية في إيران عن مواقف بزشکیان، معتبرة صراحته "دليلاً على قوة لا ضعف".

ويؤكد مراقبون أن استمرار الضغوط على الحكومة الإيرانية يعكس عمق الانقسامات داخل المشهد السياسي في البلاد، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التصعيد بين معارضي الرئيس والتيار الداعم له، في وقت تواجه فيه البلاد ملفات شائكة أبرزها العلاقات الدولية، المفاوضات النووية، وتداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل.