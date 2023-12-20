تعديلات مفاجئة.. هل بدأت باريس تغيير استراتيجيتها في الساحل الأفريقي؟

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تغييرات في المناصب الرئيسية في مديريتها لأفريقيا والمحيط الهندي (DAOI)، في 12 من الشهر الجاري، وهو ما وصفته صحيفة "لوموند" بأنه جاء مفاجئاً ومثيراً للتكهنات.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مدير DAOI المنتهية ولايته، كريستوف بيجوت، علم باستبداله بالسفيرة الفرنسية الحالية لدى نيجيريا، إيمانويل بلاتمان، أثناء مشاركته في مناقشات بشأن الصومال في الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت أنه رغم تأكيد الوزارة أن هذه الخطوة ليست "عقوبة"، فإن التغيير المفاجئ يدل على تحول إستراتيجي بالنسبة لفرنسا، في أعقاب الأزمات المتكررة في منطقة الساحل، والتراجع الملحوظ في النفوذ الفرنسي بالمنطقة.

وبحسب "لوموند"، فإن كريستوف بيجوت دبلوماسي يبلغ من العمر 58 عامًا، ويتمتع بخلفية في المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، وله أدوار سابقة، إذ كان سفيراً لبلاده لدى السنغال، ومبعوثاً خاصًّا إلى منطقة الساحل، وتم تكريمه لخبرته منذ انضمامه إلى المديرية العامة لأفريقيا عام 2020.

ومع ذلك، ظهرت انتقادات داخل الوزارة فيما يتعلق بإدارتها للأزمات الأخيرة والبعثات الخارجية المتكررة، بما في ذلك واحدة خلال انقلاب النيجر في آب الماضي، إذ عجل هذا الحدث برحيله عن مديرية أفريقيا، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقيت هذه التغييرات يعد أمرًا بالغ الأهمية؛ نظرًا للانقلاب الأخير في النيجر، الحليف الرئيس لفرنسا في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، مؤكدة أن المشهد السياسي في المنطقة يشهد تحولًا، إذ يعبر القادة العسكريون عن مشاعر معادية لفرنسا، ويتجهون نحو روسيا، ويشككون في الاتفاقيات مع باريس، لا سيما في المجال العسكري.