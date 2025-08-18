"اتفاق تحت النار".. ترامب يكشف ملامح خطة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة بصدد إجراء محاولات جديدة للتفاوض على إنهاء الحرب الأوكرانية دون الحاجة إلى هدنة تؤدي إلى توقف القتال.

وقال ترامب لدى استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض "لا أظن أن ثمة حاجة لوقف إطلاق النار. أدرك أنه قد يكون ذلك جيدا، لكن أدرك أيضا أنه من الناحية الاستراتيجية قد لا تريد دولة أو أخرى حصول ذلك".

وبحسب مراقبين، فإن موقف ترامب هذا يميل إلى صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الأسبوع الماضي.

أخبار ذات علاقة بدء المحادثات بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (فيديو)

وكان ترامب استقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين لإجراء محادثات متعلقة بوقف الحرب المستمرة بين كييف وموسكو منذ فبراير 2022.

وأضاف ترامب خلال الاجتماع أنه سيعمل مع أوكرانيا والجميع لضمان سلام دائم، مبيناً أن "الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلا".

وخلال المناقشات، أشار الرئيس الأمريكي إلى "احتمال الخروج بنتائج من الاجتماع الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وسينضم إلى زيلينسكي اليوم الاثنين زعماء أوروبيون آخرون دعموا أوكرانيا، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وصرح ترامب في وقت سابق بأن قرار إنهاء الحرب مع روسيا يعود إلى زيلينسكي، مشترطًا أن يقدّم لروسيا تنازلاتٍ برية معينة.

كما استبعد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حال إبرام أي اتفاق سلام محتمل.