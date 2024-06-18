اليمين المتطرف الفرنسي يطرح "شروطه" للحكم
حدّد رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي (يمين متطرف) جوردان بارديلا شروطه بوضوح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقال بارديلا في حديث لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إنّ حزبه لا يرى أنه سيكون قادرًا على "تغيير الحياة اليومية للفرنسيين من خلال التعايش مع أغلبية نسبية" مؤكدًا أنّ الهدف هو الحصول على "أغلبية مطلقة" وأن يكون حزب "التجمع الوطني" قائدًا لأي تحالف.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان جوردان بارديلا سيستقر في "ماتينيون" (قصر الحكومة) خلال شهر قال رئيس حزب التجمع الوطني إنّ كل شيء سيعتمد على نتيجة الحزب خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة، ويرتبط الآن بالقاعدة القوية إلى حدٍّ ما، التي سيحظى بها الحزب في الجمعية الوطنية.
وأوضح النائب البالغ من العمر 28 عامًا أنه لن يصبح رئيسًا للوزراء إذا لم يمنحه الفرنسيون 289 نائبًا من أصل 577 يستضيفهم قصر بوربون (الجمعية الوطنية)، وتابع أنه "إذا تم استيفاء هذا الشرط، فإنه يسمح لأي حكومة أن يكون لها حرية التشريع" وفق تعبيره.
وأضاف بارديلا "لكي أحكم أحتاج إلى أغلبية مطلقة"، ويخوض هذا السياسي الشاب حملته الانتخابية بشعار واضح "بارديلا رئيسًا للوزراء" بعد أيام من فوزه الكاسح في انتخابات البرلمان الأوروبي وحصوله على ثُلث أصوات الفرنسيين متقدمًا بفارق شاسع على مرشحة المعسكر الرئاسي.
وكان بارديلا صرح في وقت سابق على تلفزيون "أر تي أل" الفرنسي بأنه "مستعد للحكم" في حال الفوز في الانتخابات التي تجري على دورتين يومي 30 يونيو و7 يوليو، وأضاف أن حزبه لديه "عدد من مشاريع القوانين الجاهزة للدخول حيز التنفيذ".
وأضاف بارديلا أنّ "كل يوم يمر يقربنا من السلطة"، كما وعد بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مع الجماعات السياسية الأخرى، وأساسها من الجمهوريين.