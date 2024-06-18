اليمين المتطرف الفرنسي يطرح "شروطه" للحكم

وأوضح النائب البالغ من العمر 28 عامًا أنه لن يصبح رئيسًا للوزراء إذا لم يمنحه الفرنسيون 289 نائبًا من أصل 577 يستضيفهم قصر بوربون (الجمعية الوطنية)، وتابع أنه "إذا تم استيفاء هذا الشرط، فإنه يسمح لأي حكومة أن يكون لها حرية التشريع" وفق تعبيره.

وأضاف بارديلا "لكي أحكم أحتاج إلى أغلبية مطلقة"، ويخوض هذا السياسي الشاب حملته الانتخابية بشعار واضح "بارديلا رئيسًا للوزراء" بعد أيام من فوزه الكاسح في انتخابات البرلمان الأوروبي وحصوله على ثُلث أصوات الفرنسيين متقدمًا بفارق شاسع على مرشحة المعسكر الرئاسي.

وكان بارديلا صرح في وقت سابق على تلفزيون "أر تي أل" الفرنسي بأنه "مستعد للحكم" في حال الفوز في الانتخابات التي تجري على دورتين يومي 30 يونيو و7 يوليو، وأضاف أن حزبه لديه "عدد من مشاريع القوانين الجاهزة للدخول حيز التنفيذ".

وأضاف بارديلا أنّ "كل يوم يمر يقربنا من السلطة"، كما وعد بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مع الجماعات السياسية الأخرى، وأساسها من الجمهوريين.