وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي السفير الهولندي احتجاجا على حظر هولندا دخول وزيرين

logo
العالم

روسيا تعلق على تباطؤ التطبيع مع واشنطن

روسيا تعلق على تباطؤ التطبيع مع واشنطن
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوفالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 11:54 ص

علقت روسيا على تراجع مسار تطبيع العلاقات مع واشنطن، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته حيال موسكو، بالتوازي مع تعطل المفاوضات حول النزاع في أوكرانيا.

أخبار ذات علاقة

ميدفيديف: الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا "معادٍ لروسيا"

ميدفيديف: الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا "معادٍ لروسيا"

وبحسب "فرانس برس"، أعرب الكرملين، الثلاثاء، عن أسفه لـ"تباطؤ" تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن الذي شجعه الرئيس ترامب بعد عودته إلى السلطة قبل أن يعود إلى التشدد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "حصل تباطؤ بالفعل"، مؤكدًا أن موسكو "مهتمة بدينامية" أفضل في عملية تطبيع العلاقات.

أخبار ذات علاقة

إنذار نهائي وأيام معدودة.. ترامب يبعث رسالة تهديد لبوتين (فيديو إرم)

إنذار نهائي وأيام معدودة.. ترامب يبعث رسالة تهديد لبوتين (فيديو إرم)

وأكد الكرملين أنه لا يزال "ملتزمًا" بتسوية النزاع في أوكرانيا، غداة مهلة جديدة حددها الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرنية.

وذكر بيسكوف ردًا على صحافيين: "أخذنا علمًا بتصريح الرئيس ترامب بالأمس"، مضيفًا أن "العملية الخاصة تتواصل، ونواصل أيضًا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC