روسيا تعلق على تباطؤ التطبيع مع واشنطن

علقت روسيا على تراجع مسار تطبيع العلاقات مع واشنطن، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته حيال موسكو، بالتوازي مع تعطل المفاوضات حول النزاع في أوكرانيا.

وبحسب "فرانس برس"، أعرب الكرملين، الثلاثاء، عن أسفه لـ"تباطؤ" تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن الذي شجعه الرئيس ترامب بعد عودته إلى السلطة قبل أن يعود إلى التشدد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "حصل تباطؤ بالفعل"، مؤكدًا أن موسكو "مهتمة بدينامية" أفضل في عملية تطبيع العلاقات.

وأكد الكرملين أنه لا يزال "ملتزمًا" بتسوية النزاع في أوكرانيا، غداة مهلة جديدة حددها الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرنية.

وذكر بيسكوف ردًا على صحافيين: "أخذنا علمًا بتصريح الرئيس ترامب بالأمس"، مضيفًا أن "العملية الخاصة تتواصل، ونواصل أيضًا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا".