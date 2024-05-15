سلوفاكيا: الهجوم على فيكو "اعتداء سياسي" وحياته في خطر

قال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك إن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء روبرت فيكو "اعتداء سياسي".

وقال كالينياك خلال مؤتمر صحفي عقد في المستشفى الذي يخضع فيه فيكو لعملية "ما حصل هو اعتداء سياسي. هذا أمر واضح تماما، وعلينا أن نرد بناء على ذلك".

بينما أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاج إستوك أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي "في خطر" ولا يزال في غرفة العمليات بعد إطلاق النار عليه عدة مرات.

وكان فيكو تعرض لمحاولة اغتيال إثر إصابته بعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد.

ويتولى فيكو، الذي يصفه معارضوه بـ "الشعبوي"، منصبه منذ السنة الماضية.

وكانت رئيسة سلوفاكيا المنتهية ولايتها زوزانا كابوتوفا أعلنت أن "الشرطة اعتقلت المهاجم". وأضافت "أنا في حالة صدمة، كلنا مصدومون من الهجوم المروع والفظيع".