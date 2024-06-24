الإنتربول يوقف 219 شخصا في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

أعلن الإنتربول، الاثنين، أن 219 شخصا أوقفوا في إطار عملية واسعة النطاق ضد الاتجار بالبشر، نُفّذت بشكل مشترك في 39 دولة.

وقالت منظمة الشرطة الدولية ومقرها في ليون (جنوب شرق فرنسا)، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه خلال العملية التي سُميت "غلوبال تشاين"، وأفضت إلى التوقيفات، تم العثور على 1374 شخصا يُعتقد أنهم ضحايا، بينهم 153 طفلا.

نُفّذت العملية في الفترة من 3 إلى 9 حزيران/يونيو، بقيادة النمسا وبتنسيق من رومانيا واليوروبول وفرونتكس والإنتربول.