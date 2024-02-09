ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في نيفادا

وأقيم اقتراع عادي الثلاثاء حلّت فيه المنافسة الجدية الوحيدة لترامب، نيكي هايلي، ثانية في خيارات المقترعين خلف "لا أحد من هؤلاء المرشحين"، وهو ما يعدّ ضمنيا تصويتا لصالح ترامب.

إلا أن هذا التصويت لن يتم أخذه في الحسبان، إذ إن اللجنة المحلية للحزب الجمهوري أكدت منذ أشهر أن أصوات المندوبين ستحتسب بناء على التصويت الذي أجري الخميس.

ويتقدم ترامب بفارق كبير على هايلي في السباق الجمهوري، ويتوقع أن يعزز أفضليته بشكل إضافي في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية التي تتحدر منها السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشددت هايلي الأربعاء، على أنها لن تنسحب من السباق على الرغم أن نتيجته تبدو محسومة لصالح ترامب.

وقالت أمام مهرجان انتخابي في كاليفورنيا ليل الأربعاء، "أنا باقية على المدى الطويل".

وأضافت "سيكون الأمر فوضويا، ومؤلما، وسيترك بعض الكدمات، لكن في نهاية المطاف، أنا لا أمانع تلقّيها إذا كنتم إلى جانبي".

ورأى ترامب، أن استمرار هايلي في السباق الجمهوري لا يثير امتعاضه.

وقال ترامب يوم الخميس، "لا أعرف لماذا تواصل (الترشح)، لكن دعوها تقوم بذلك"، مضيفا "لا أكترث لذلك فعلا".

وتابع "أعتقد أن ذلك سيئ للحزب. أعتقد أنه سيئ بالنسبة إليها".

وأجريت الخميس، كذلك انتخابات المجالس الشعبية في جزر العذراء الأمريكية.

وعلى الرغم أنها ليست ولاية ولن يكون لها دور حاسم في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذه الجزر تشارك في اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويقام المؤتمر العام للحزب الجمهوري المقرر في ويسكونسن في تموز/ يوليو المقبل، والذي سيتمّ خلاله اختيار مرشح الحزب لخوض الانتخابات في مواجهة المرشح الديمقراطي الذي يرجح أن يكون الرئيس الحالي جو بايدن.