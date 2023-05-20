إيران تعدم زعيم شبكة للاتجار بالنساء

قالت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، إنه تم إعدام زعيم شبكة لتهريب نساء إيرانيات إلى دول مجاورة بغرض الدعارة.

وذكر موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية، أن شهروز سخنوري، الشهير باسم ألكس، كان يتزعم "شبكة لمرافقة وتهريب نساء وفتيات إيرانيات إلى بعض الدول في المنطقة".

وأضاف الموقع، أنه تم إعدام سخنوري، صباح اليوم السبت؛ "بتهمة الاتجار بالبشر لغرض الدعارة".