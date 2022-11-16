زيلينسكي: الصاروخ الذي ضرب بولندا "روسي"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا وأودى بحياة شخصين كان روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات متلفزة: "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا.. أعتقد أنه كان صاروخا روسيا، بناء على تقاريرنا العسكرية".

وتتناقض تصريحات زيلينسكي مع تلك الصادرة عن بولندا وحلف شمال الأطلسي بأن الانفجار كان على الأرجح نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخا لاعتراض وابل الصواريخ الروسية.

وشدد زيلينسكي على أن كييف لم تتسلم أي أدلة على أن الصاروخ أوكراني وأكد على ضرورة إشراك أوكرانيا في التحقيقات.