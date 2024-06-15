قتل فيها 700 شخص.. مسيرة في اليونان بعد عام على "كارثة" غرق قارب مهاجرين (صور)

احتشد المئات من المتظاهرين في أثينا، الجمعة، لإحياء الذكرى الأولى لحادث غرق قارب أسفر عن مقتل 700 مهاجر قبالة ساحل اليونان، في حادثة من أسوأ كوارث القوارب المسجلة في البحر المتوسط، مطالبين بإجابات عن أسباب الكارثة ومصير كثير من ركاب القارب المنكوب.

وتكدس ما يصل إلى 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر في قارب صيد انطلق من ليبيا مبحرا إلى إيطاليا. وغرق القارب قبالة ساحل جنوب غرب اليونان في 14 يونيو/ حزيران 2023، على الرغم من مراقبة خفر السواحل اليوناني للقارب لساعات، بحسب ما نقلت "رويترز".

وجرى إنقاذ نحو 104 أشخاص مع انتشال 82 جثة فحسب. والحادثة واحدة من أسوأ كوارث القوارب المسجلة في البحر المتوسط، وأثارت تساؤلات حول كيفية تصدي الاتحاد الأوروبي لتدفقات المهاجرين.

وقال أحد الناجين المصريين ويدعى محمد "أستيقظ على كوابيس. حتى الآن، أقسم بالله، لا يزال جسمي يؤلمني. نحن، بفضل الله، أحياء... أين بقية الجثث؟".