استقالة فرد بالعائلة الملكية البريطانية بعد سؤال "عنصري" لضيفة سوداء

اعتذر قصر باكنغهام، يوم الأربعاء، واستقالت مساعدة سابقة للملكة إليزابيث الثانية، بعدما سألت ناشطة خيرية بريطانية سوداء مرارا عن أصولها خلال حفلة استقبال.

وروت نغوزي فولاني الرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيستاه سبايس" ومقرها لندن، على تويتر، تفاصيل الحديث مع المرأة التي لم تحدّدها.

وفولاني مناصرة بارزة للناجيات من العنف المنزلي وكانت تحضر حفلة استقبال في القصر مع ناشطين آخرين، الثلاثاء.

وكتبت في منشورها أنه بعدما قالت إنها ولدت ونشأت في المملكة المتحدة وإنها بريطانية، سألتها "ليدي س.ه" "من أين أنت فعلا، ومن أين شعبك؟".

أُجبرت على القول إنها "من أصل إفريقي، متحدّرة من أصول كاريبية"، لكنها كرّرت أنها مواطنة بريطانية.

وأشارت فولاني إلى أن ذلك الحديث تركها مع "مشاعر مختلطة" بشأن حفلة الاستقبال التي استضافتها زوجة الملك تشارلز الثالث كاميلا للإضاءة على العنف ضد النساء والفتيات.