تقرير: نتنياهو يخشى قوة بن غفير ولابيد يقبل بالتعادل في الانتخابات

أكدت تقارير عبرية اليوم الجمعة، أن بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب الليكود يخشى "انتصارا سيئا" في انتخابات الكنيست المقبلة، مشيرةً إلى أن يائير لابيد رئيس الوزراء وزعيم حزب "هناك مستقبل" سيكتفي بـ"التعادل" مع نتنياهو.



وحسب التقارير العبرية، فإنه وفي نهاية أكثر الحملات إثارة في إسرائيل، لا يمكن على الإطلاق المراهنة على الكيفية التي ستنتهي بها انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن نتنياهو قلق من الصعود الكبير لحلفائه بقائمة "الصهيونية الدينية".



مصير نتنياهو

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إنه وفي ظل التناقض بالساحة السياسية الإسرائيلية؛ لا يمكن التنبؤ بالشكل الذي سيكون عليه الكنيست المقبل، مشددا على أن نتنياهو في وضع غير مريح ويجد صعوبة في التوفيق بين مسؤولياته.



وأوضح التقرير أن "الانتخابات المقبلة ستحدد مصير نتنياهو، فإما أن يعود لمنصب رئيس الوزراء أو أن ينفصل بشكل نهائي عن النظام السياسي"، مبينا أن لابيد مستعد للقبول بالتعادل مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة.



وأضاف: "التعادل بين نتنياهو ولابيد، يعني عملياً أن يبقى الأخير ستة أشهر أخرى على الأقل في منصب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن نتنياهو سخر طاقات وموارد حزبه لإقناع أنصاره بالمشاركة في انتخابات الكنيست".



ولفت التقرير العبري إلى "أن واحدة من أكبر مخاوف نتنياهو في الوقت الحالي هي قوة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير وشريكه بتسلئيل سموتريتش زعيمَي قائمة الصهيونية الدينية".



وتابع التقرير: "قد يجد نتنياهو نفسه مع أقل من 30 عضواً في الكنيست المقبل، في حين سيصبح الصهيونية الدينية ثالث أكبر حزب"، لافتاً إلى أنه وفي ظل الظروف غير العادية التي يمر بها نتنياهو فإن تأثير ذلك سيكون سلبيا على الليكود.



انتقادات لنتنياهو

ووفق التقرير العبري، فإن "نتنياهو يواجه انتقادات بسبب تخليه عن البطاقة الأمنية مؤخرا، إضافة لسماحه بتعزيز نفوذ بن غفير على حساب الليكود"، متابعاً: "بن غفير أدرك الفجوة التي تركها نتنياهو في الساحة السياسية وتمكن من استغلالها".



ولفت التقرير إلى أن "بن غفير تحول الآن من شخصية غير مرغوب بها في الكنيست السابق، إلى شخصية سياسية لها تقديرها من نصف الجمهور الإسرائيلي الذي يعبرون عن إعجابهم برباطة جأشه".



وحسب التقرير، فإن "بن غفير هو السبب الوحيد وراء خروج نتنياهو من لعبة الكتلة السياسية، والعودة إلى حملة الحزب الكبير"، مستطردا: "تعزيز الصهيونية الدينية على حساب الليكود، خاصة في حال عدم وصول كتلة اليمين إلى 61 مقعدا، هو سيناريو مرعب لمن يناضل من أجل مستقبله السياسي".



وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يمكن أن يلخص الوضع السياسي بإحدى الخيارين إما 61 مقعداً للكتلة اليمينية بعدد معقول من التفويضات، وإما انفصال كبير في الليكود في اليوم التالي لانتخابات الكنيست المقبلة".



مخاطر في وجه لابيد

ويرى التقرير العبري أن كتلة لابيد بدورها معرضة لخطر سياسي أكبر من الذي تواجهه كتلة نتنياهو، خاصة في ظل ابتعاد اثنين من الأحزاب العربية عن نسبة الحسم، والشعبية الضعيفة لحزبي اليسار (العمل وميرتس).



ووفق التقرير، فإن لابيد الذي يمثل رئيس أكبر حزب في كتلة اليسار، وصاحب إنجاز حكومة التغيير التي جرى تفكيكها قبل عدة أشهر، يناور من أجل منع زعيم "معسكر اليسار" بيني غانتس من الحصول على تفويض تشكيل الحكومة المقبلة.



وأشار التقرير إلى أن "هناك خلافات بين لابيد وغانتس، وأن الزعيمين يستهدفان بعضهما للحصول على تفويض تشكيل الحكومة، الأمر الذي خلق وضعا خطيرا على كتلة اليسار، وأثر على الأصوات المحتملة لأحزابها".



ولفت التقرير إلى أن "غانتس يسعى لاستهداف لابيد من خلال التأكيد على أن رئيس الوزراء الحالي ليست لديه إمكانية سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على ذلك من خلال علاقته بالأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة".



تسجيل صوتي لنتنياهو

وفي سياق ذي صلة، كشف موقع "واللا" العبري، عن تسجيل صوتي لنتنياهو هاجم فيه حليفته الأكبر قائمة "الصهيونية الدينية"، وأكد فيه أن التصويت لها يمثل تصويتا فعليا لحزب "هناك مستقبل" وزعيمه يائير لابيد.



وحسب الموقع العبري، فإن أقوال نتنياهو في التسجيل الصوتي جاءت خلال لقاء له مع صحفيين حريديين، بهدف تحفيز اليمين المتشدد في إسرائيل على التصويت لصالح الليكود في انتخابات الكنيست المقبلة.



وقال نتنياهو: "من يقول إنه يريد دعمي بوساطة زيادة قوة سموتريتش بمقعد أو اثنين، فإنه بشكل متناقض يصوت للابيد"، متابعاً: "سموتريتش وبن غفير سيكونان وزراء في حكومتي بجميع الأحوال، وزيادة مقعد أو اثنين لهما ومقعدين أقل لليكود سيحسم كل شيء".



وأكمل بالقول: "خطة لابيد وحزبه هي التفوق على الليكود بمقعد أو اثنين، وقوة لابيد تتزايد وهو يأمل بخفض مقاعد الليكود من أجل أن يُكلف بتشكيل الحكومة"، مشدداً على أن هناك حاجة لأن يحصل الليكود على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست المقبل.



وأشار الموقع إلى أن هجوم نتنياهو على قائمة الصهيونية الدينية وزعيمها بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، يأتي في أعقاب تزايد قوة هذه القائمة في استطلاعات الرأي، الأمر الذي يثير قلقه بشأن الطلبات المحتملة للقائمة.