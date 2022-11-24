بعد انتقادات لنتنياهو.. "الليكود" يشدد مواقفه بمفاوضات تشكيل الحكومة

شدد حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من مواقفه في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع شركائه في الأحزاب اليمينية، وفق ما أكده عضو الكنيست عن "الليكود" ديفيد بيتان.

وقال بيتان، اليوم الخميس، إن "حزبه شدد مواقفه في مفاوضات الائتلاف الحكومي مع شركائه اليمينيين، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت من قادة الليكود لنتنياهو"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "أحزاب اليمين تجاوزت الخطوط الحمراء بمطالبها، خاصة زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش"، متابعًا: "نحن في الليكود لا يمكننا الاستمرار في الاستسلام لهم، وسموتريتش بحاجة إلى تصحيح الوضع".