"بمفعول فوري".. النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر السبت، "بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والذي يعود الى العام 2012.

وقال المتحدث باسم الحكومة النيجرية أمادو عبر الرحمن في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني إن "حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر".

جاء القرار غداة قيام مسؤولين أمريكيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.

وتدير الولايات المتحدة قاعدة لطائرات مسيرة في شمال النيجر.