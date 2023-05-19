عقوبات غربية جديدة في قمة "مجموعة السبع" تستهدف روسيا

أُعلن يوم الجمعة عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية في إطار جهود قمة "مجموعة السبع" في اليابان لتشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

وقال المسؤول للصحفيين في هيروشيما إن "جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات جديدة وقيود على التصدير".

ولم يناقش المسؤول خطط أعضاء المجموعة الآخرين، لكنهم مع حزمة أمريكية "أساسية" من العقوبات سوف "سيجعلون من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها".

وأضاف المسؤول أن الإجراءات الأمريكية ستهدف إلى "تقييد وصول روسيا إلى حد كبير إلى المنتجات الهامة لقدراتها القتالية".

وتعاني روسيا حالياً من وطأة عقوبات غير مسبوقة فرضتها دول غربية عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبعد مرور أكثر من عام على الغزو، لا تزال الولايات المتحدة مع شركائها في "مجموعة السبع" تتطلع إلى التضييق على مصادر الدخل الرئيسية لموسكو مثل صادرات الطاقة.