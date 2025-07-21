قاذفة "B-2" الأمريكية تعرّض طائرة مدنية لخطر الاصطدام في الجو

تحقّق هيئة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية، في واقعة سجّلت مؤخرًا اضطرت خلالها طائرة ركاب مدنية لإجراء مناورة طارئة لتجنّب الاصطدام مع قاذفة "B-2" الشبحية.

ورحلة الطائرة التابعة لـ"دلتا إيرلاينز" كانت تشغلّها شركة "سكاي وست"، وكانت قد اقتربت من مدينة مينوت في ولاية نورث داكوتا بعدما أقلعت من مينيابوليس، حين غيّر الكابتن مساره سريعا بعدما رصد اقتراب طائرة من جهة اليمين.

وقال الكابتن للركاب وفق التسجيل الصوتي للطائرة "لا أعلم كم كانت سرعتها، لكنها كانت أسرع منّا بكثير، شعرت أننا سنكون بأمان أكثر عند الالتفاف خلفها"، متابعًا "آسف على هذه المناورة الحادة، هذا ليس أمراً طبيعياً على الإطلاق".

وجاء في بيان لهيئة الطيران المدني الفدرالية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمريكية "تحقق في واقعة رحلة سكاي ويست 3788 في مطار مينوت الدولي يوم الجمعة 18 تموز/يوليو".

وقالت "سكاي وست" إنها باشرت هي أيضاً تحقيقاً، وأشارت في بيان أوردته وسائل إعلام أميركية إلى أن البرج أعطى الرحلة الإذن بالاقتراب "لكنها عادت للتحليق بدل الهبوط عندما ظهرت طائرة أخرى على مسار رحلتها".

ولم يعلن سلاح الجو الأمريكي أي تفاصيل على صلة بالواقعة، لكنه أكد في بيان أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، أن قاذفة "بي-52" كانت تحلّق في أجواء مهرجان ولاية نورث داكوتا الذي أقيم في مينوت.

وتضم هذه المدينة الشمالية، التي تبعد نحو 80 كلم عن الحدود مع كندا، مطاراً مدنياً وقاعدة لسلاح الجو الأمريكي.

في فيديو نُشر على "إنستغرام" وتحقّقت منه وكالة "ستوري فول" المتخصصة بالإعلام في شبكات التواصل الاجتماعي، قال كابتن طائرة "سكاي ويست" للركاب إن "أحداً لم يبلغنا" بشأن الطائرة الأخرى.

وقال إن برج "مينوت"، الذي لا يستخدم الرادار، وهو أمر شائع في المطارات الصغيرة والنائية في الولايات المتحدة، أعطى توجيهات كان من الممكن أن تعرّض طائرة الركاب للخطر.

وفق الكابتن، قال البرج "انعطف يميناً. فقلت هناك طائرة. فقال انعطف يساراً".

وقالت الراكبة مونيكا غرين التي سجلت الفيديو إنها شعرت بخوف شديد.

ونقلت عنها شبكة "إن بي سي" الإخبارية قولها إنها شعرت بالتفاف حاد للطائرة، مشيرة إلى أنها نظرت بعد ذلك من النافذة "فلم أرَ سوى العشب" من دون أي أفق مرئي.

وتأتي الواقعة بعد أقل من ستة أشهر على اصطدام مروحية تابعة للجيش الأمريكي بطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أثناء اقترابها من مطار ريغان الوطني في واشنطن، ما أسفر عن مصرع كل من كانت تقلّهم الطائرتان وعددهم 67 شخصاً.

ودفعت الكارثة السلطات الفدرالية والكونغرس لإجراء مراجعة للتنسيق بين الطائرات العسكرية والمدنية التي تحلّق في المجال الجوي نفسه.