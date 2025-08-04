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إيران تؤسس مجلسا دفاعيا بعد حرب الـ 12 يوماً

إيران تؤسس مجلسا دفاعيا بعد حرب الـ 12 يوماً
آثار غارات إسرائيلية على إيرانالمصدر: وسائل إعلام إيرانية
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 10:02 ص

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين، أن  إيران أسست مجلسًا دفاعيًّا جديدًا بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وسائل الإعلام: إن المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ قرار تشكيل المجلس الأعلى للدفاع الوطني، حيث سيترأسه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

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وسيتولى المجلس الخطط الدفاعية وتحسين قدرات القوات المسلحة الإيرانية، وسيضم المجلس رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورؤساء الأفرع العسكرية والوزارات ذات الصلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي قرار إيران بتشكيل المجلس بعد حرب جوية استمرت 12 يومًا شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل نحو 1100 شخص، بينهم مسؤولون وقادة عسكريون. وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد فترة قصيرة من استهداف الهجمات الجوية المنشآت النووية الرئيسة في إيران.

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