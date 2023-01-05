مسؤولون: مفاوض أمريكي في ملف إيران النووي سيستقيل من منصبه

وذكر "راديو فردا"، نقلا عن موقع "أكسيوس"، أن "رحيل بلانك من فريق إيران في وزارة الخارجية الأمريكية يظهر أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنه لا توجد طريقة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وقال المسؤولون الأمريكيون بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن بلانك "سيعود إلى وزارة الطاقة لمواصلة العمل في الأمور المتعلقة بالسياسة النووية".

وأثناء عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كان بلانك نائب منسق شؤون خطة العمل المشتركة الشاملة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان بلانك علق في مقابلة مع راديو فردا، قبل أكثر من شهرين، على مصير مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددا على أن "التركيز الحالي لمسؤولي واشنطن على الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران".

وأضاف أن "إيران طرحت مطالب مستحيلة في المفاوضات النووية، وما دام الوضع على هذا النحو، ستتوقف المفاوضات".