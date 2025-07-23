بريطانيا: مفاوضات صفقة اليوروفايتر مع تركيا مستمرة

قالت بريطانيا إن المفاوضات مع تركيا بشأن صفقة لبيع 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون لأنقرة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن وقع البلدان مذكرة تفاهم في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "شبيغل" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتسليم المقاتلات إلى تركيا عقب قرار من مجلس الأمن الاتحادي لصالح تسليمها.

وتجري تركيا محادثات لشراء طائرات يوروفايتر تايفون، التي يصنعها كونسورتيوم ينتمي إلى كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلًا في شركات إيرباص وبي. إيه. إي سيستمز وليوناردو.

أخبار ذات علاقة ألمانيا توافق على تسليم 40 مقاتلة "يوروفايتر" لتركيا

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 5.6 مليار دولار.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن أنقرة تسعى لإتمام صفقة مقاتلات "يوروفايتر تايفون" في أقرب وقت ممكن، بعد أن أبدت ألمانيا وبريطانيا مواقف إيجابية تجاه عملية البيع.

وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لاقتناء هذه الطائرات منذ العام 2022، إلا أن المفاوضات تعثرت مرارًا بسبب تحفظات ألمانية مرتبطة باعتبارات سياسية.