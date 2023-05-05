روسيا تخلي جزئياً مناطق قريبة من خط المواجهة في زابوريجيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إخلاء جزئياً لـ18 بلدة تحتلها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، في وقت تؤكد فيه كييف إنهاءها استعداداتها لشنّ هجوم مضادّ وشيك.

وكتب يفغيني باليتسكي المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا والمعيّن من روسيا على تيليغرام: "في الأيام القليلة الماضية، كثّف العدو قصفه على البلدات القريبة من خط الجبهة".