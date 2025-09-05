ترامب يؤيد الحملة الأمنية على مصنع "هيونداي" ويبرر اعتقال المئات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده، الجمعة، للمداهمة التي وقعت بمصنع قيد الإنشاء لصنع بطاريات سيارات "هيونداي" في ولاية جورجيا والتي تم خلالها اعتقال مئات العمال.

ونفذت السلطات الأمريكية حملة أمنية تخللها مداهمة كبيرة من جانب سلطات إنفاذ القانون والهجرة الأمريكية على مصنع شركة "هيونداي" في ولاية جورجيا.

وبرر ترامب في تصريح للصحفيين في المكتب البيضاوي، اعتقال مئات العمال التابعين للمصنع المذكور، قائلاً إن العمال "مهاجرون غير شرعيين" وإن السلطات الأمريكية "تؤدي عملها"، على حد تعبيره.

جاء ذلك بعد أن أعلن "مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" في الولايات المتحدة، اعتقال ما يصل إلى 450 "أجنبياً أوضاعهم غير قانونية" في منشأة لشركة "هيونداي موتور" قيد الإنشاء في ولاية جورجيا.

والمنشأة مشروع مشترك لإنتاج البطاريات لشركة "إل.جي إنرجي سولوشن" الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، وشركة "هيونداي موتور"، ووفقاً للشركة الأولى فمن المقرر أن تبدأ المنشأة العمليات في نهاية هذا العام.

من جهتها، أشارت شركة "هيونداي موتور"، في بيان، إلى أن عمليات إنتاج المركبات الكهربائية في الموقع مترامي الأطراف لم تتأثر.

وقال متحدث باسم المشروع المشترك للشركتين: "نتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة فيما يتعلق بالنشاط في موقع الإنشاءات" وإنه تم وقف أعمال البناء مؤقتاً للمساعدة.