وسط تدهور في العلاقات.. محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان

وسط تدهور في العلاقات.. محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان

رويترز
رويترز

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن وزيري خارجية إيران وأذربيجان بحثا "مشكلات وحالات سوء فهم" بين البلدين خلال اتصالين هاتفيين، وذلك بعد أيام من طرد باكو أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب "أعمال استفزازية".

في هذه المحادثات الصريحة والشفافة، نوقشت المشكلات وحالات سوء الفهم الحالية وحلولها بين البلدين.
وسائل إعلام إيرانية رسمية

وجاء طرد الدبلوماسيين وسط تدهور في العلاقات يرجع جزئيا إلى تحسن علاقات باكو مع إسرائيل، الخصم اللدود لطهران. ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية عن الاتصالين الهاتفيين اللذين أجريا الجمعة والسبت بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الأذري جيحون بايراموف: "في هذه المحادثات الصريحة والشفافة، نوقشت.. المشكلات وحالات سوء الفهم الحالية وحلولها".

وورد في التقرير أن الطرفين "شددا على أهمية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الآخر ووحدة أراضيه".

وخلال الخلاف، أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما كانت على صلة بمحاولة اغتيال مشرع أذري مناهض لها. ونفت طهران الاتهام.

وسط تدهور في العلاقات.. محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان
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ووجهت طهران انتقادات شديدة إلى باكو لتقربها من إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية إنها ترى العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل "مناهضة لإيران".

ويوجد في شمال غرب إيران تعداد سكاني كبير من العرق الأذري.

إيران
أذربيجان

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