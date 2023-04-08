وسط تدهور في العلاقات.. محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وأذربيجان

وجاء طرد الدبلوماسيين وسط تدهور في العلاقات يرجع جزئيا إلى تحسن علاقات باكو مع إسرائيل، الخصم اللدود لطهران. ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية عن الاتصالين الهاتفيين اللذين أجريا الجمعة والسبت بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الأذري جيحون بايراموف: "في هذه المحادثات الصريحة والشفافة، نوقشت.. المشكلات وحالات سوء الفهم الحالية وحلولها".

وورد في التقرير أن الطرفين "شددا على أهمية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الآخر ووحدة أراضيه".

وخلال الخلاف، أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما كانت على صلة بمحاولة اغتيال مشرع أذري مناهض لها. ونفت طهران الاتهام.