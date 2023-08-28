بعد تحرير "روبوتين".. أوكرانيا تشق طريقها جنوباً في الهجوم المضاد

قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إن قواتها حررت منطقة "روبوتين" في جنوب شرق البلاد وتحاول التقدم جنوباً في هجومها المضاد على القوات الروسية.

ونقل تقرير للجيش الأوكراني عن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع قولها: "حررنا روبوتين".

وأعلن الجيش الأسبوع الماضي أن قواته رفعت علم البلاد في "روبوتين"، لكنه قال أيضا في ذلك الوقت إنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق نار في المنطقة.

وكان دميترو لونين، حاكم منطقة بولتافا وسط أوكرانيا، قد قال في وقت سابق اليوم إن شخصين قُتلا في هجوم صاروخي روسي على المنطقة الليلة الماضية.

وذكر لونين على تيليغرام: "نتيجة الهجوم العدائي، قُتل شخصان، ونُقل اثنان إلى المستشفى بجروح طفيفة، ولا يُعرف حاليا مكان شخصين آخرين".

وأضاف أن الهجوم استهدف منشأة صناعية. ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 4 صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وإنه أسقط اثنين منها.