إسرائيل توافق على منح السلطة الفلسطينية تسهيلات "مشروطة"

وافقت حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو، ليلة الأحد، على تقديم حزمة من الدعم والتسهيلات الاقتصادية واللوجستية إلى السلطة الفلسطينية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم انهيار السلطة، في وقت شهد القرار فيه معارضة كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش.

وأقرت السلطات الإسرائيلية أن تطبيق التسهيلات التي ستقدم للسلطة الفلسطينية في رام الله، قد يواجه صعوبات بالرغم من مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي اشترط لتقديم التسهيلات توقف السلطة عن ملاحقة إسرائيل قضائياً على الساحة الدولية، ووقف التحريض ضد إسرائيل في مؤسسات التعليم والإعلام، ووقف صرف الرواتب لأسر منفذي العمليات وذويهم ووقف البناء في المناطق (C).

وذكرت الإذاعة أيضاً أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، سيطرحان في وقت لاحق على مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز الأوضاع المدنية على الساحة الفلسطينية.