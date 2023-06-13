قتلى وجرحى في ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيًّا وسط أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء، إن ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيًّا بمدينة كريبي ري بمنطقة دنيبروبيتروفسك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب حصيلة أولية، قالت السلطات إن الضربة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 25 شخصًا بجروح متفاوتة، نقل منهم 19 شخصًا إلى المستشفى.

ونشرت الإدارة المحلية وناشطون صورًا تؤكد ما تعرَّض له المبنى السكني من قصف أسفر عن إحداث أضرار جسيمة فيه واندلاع النيران وتصاعد أعمدة الدخان.

وأتت تلك الأنباء عقب تصريح لـمسؤول الإدارة العسكرية أولكسندر فيلكول، قال فيه إنه تمَّ توجيه صواريخ عالية الدقة استهدفت بضع مناطق في المدينة الواقعة وسط أوكرانيا.

من جانبه، أكد مسؤول عسكري أوكراني، صد الدفاعات الأرضية هجومًا ليليًّا روسيًّا بصواريخ كروز، استهدف العاصمة كييف، مشيرًا إلى أن جميع "الأهداف المعادية" قد تم "إسقاطها بنجاح".