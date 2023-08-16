على وقع تهديدات إيران.. تعزيزات عسكرية أمريكية في الخليج

تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في مياه الخليج، وذلك في مواجهة تهديدات إيران المتزايدة مؤخرًا للسفن وناقلات النفط.

وعبر مؤخرًا ثلاثة آلاف جندي أمريكي مياه البحر الأحمر باتجاه القواعد الأمريكية في الخليج، في وقت حذرت القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من عمليات احتجاز السفن عند مضيق هرمز، الممر الرئيس الذي يعبر من خلاله يوميًا نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، خلال جولة في مقر قيادة الأسطول الأمريكي في العاصمة البحرينية، المنامة: "هناك تهديد متزايد وخطر متزايد على السفن في المنطقة على وقع عمليات الاعتراض" الإيرانية قرب المضيق.

وأوضح هوكينز من القاعدة البحرية، أنه "في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تعزيز وجودنا في مضيق هرمز وفي محيطه، لضمان الأمن والاستقرار في ممر مائي بالغ الأهمية".