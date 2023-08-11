موسكو.. عودة مطار فنوكوفو للعمل بعد تعليق مؤقت للرحلات

أعادت السلطات الروسية، فتح مطار فنوكوفو بموسكو، معلنة أنه تم رفع القيود على الرحلات وعاد عمل المطار إلى طبيعته، وفق ما أعلن المكتب الصحفي لمطار فنوكوفو.

وكانت إدارة مطار فنوكوفو في موسكو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، وقف عمله مؤقتًا، بسبب تهديد أمني لم يحدد نوعه، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن الإغلاق بسبب تحليق مسيرة بالقرب من المطار.

وجاء في بيان لإدارة مطار فنوكوفو "لأسباب خارجة عن إرادة المطار، تم فرض قيود مؤقتة على هبوط الطائرات أو إقلاعها من الساعة 9:40 صباحًا"، مضيفًا "لأسباب أمنية، تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى في العاصمة".