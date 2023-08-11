موسكو.. عودة مطار فنوكوفو للعمل بعد تعليق مؤقت للرحلات
أعادت السلطات الروسية، فتح مطار فنوكوفو بموسكو، معلنة أنه تم رفع القيود على الرحلات وعاد عمل المطار إلى طبيعته، وفق ما أعلن المكتب الصحفي لمطار فنوكوفو.
وكانت إدارة مطار فنوكوفو في موسكو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، وقف عمله مؤقتًا، بسبب تهديد أمني لم يحدد نوعه، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن الإغلاق بسبب تحليق مسيرة بالقرب من المطار.
وجاء في بيان لإدارة مطار فنوكوفو "لأسباب خارجة عن إرادة المطار، تم فرض قيود مؤقتة على هبوط الطائرات أو إقلاعها من الساعة 9:40 صباحًا"، مضيفًا "لأسباب أمنية، تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى في العاصمة".
وذكرت وكالة "تاس" الروسية في خبر عاجل، أن المطار أغلق بسبب رصد مسيرة قريبة منه.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار نفذته طائرة دون طيار بجوار مجمع "كاراميشينسكي" للطاقة الكهرومائية شمال غرب موسكو، مما يرجح بأن إغلاق المطار مرتبط بتحليق الطائرة المسيرة.
ولاحقا؛ قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنها "أحبطت بعد ظهر اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشأة في موسكو"، وأضافت "تم ضرب الطائرة بدون طيار بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غرب مدينة موسكو.. ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الارهابي الفاشل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف مطار فنوكوفو عمله، حيث تشهد العاصمة منذ مدة هجمات متكررة لطائرات دون طيار، أسقطت السلطات بعضها، والآخر استهدف بعض النقاط والمراكز في العاصمة موسكو، واقتصرت أضرار الهجمات على الماديات دون سقوط ضحايا.