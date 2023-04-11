بريطانيا تعين امرأة مديرة للمخابرات
عينت بريطانيا اليوم الثلاثاء امرأة للمرة الأولى، في منصب مدير جهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي أسند المنصب إلى آن كيست-باتلر، إن سجلها مذهل في صميم شبكة الأمن القومي بالمملكة المتحدة "وساعدت في التصدي لتهديدات الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الإلكترونية والقوى الأجنبية الخبيثة".
وأضاف "هي المرشح الأمثل لقيادة مقر الاتصالات الحكومية وستستفيد آن من خبرتها الواسعة للمساعدة في أن يبقى الشعب البريطاني في أمان".
وتشغل آن كيست-باتلر حاليا منصب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5).