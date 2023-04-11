بريطانيا تعين امرأة مديرة للمخابرات

بريطانيا تعين امرأة مديرة للمخابرات

رويترز
رويترز

عينت بريطانيا اليوم الثلاثاء امرأة للمرة الأولى، في منصب مدير جهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي أسند المنصب إلى آن كيست-باتلر، إن سجلها مذهل في صميم شبكة الأمن القومي بالمملكة المتحدة "وساعدت في التصدي لتهديدات الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الإلكترونية والقوى الأجنبية الخبيثة".

بريطانيا تعين امرأة مديرة للمخابرات
بريطانيا تستأجر قاربا كبيرا لإيواء 500 طالب لجوء‎‎



وأضاف "هي المرشح الأمثل لقيادة مقر الاتصالات الحكومية وستستفيد آن من خبرتها الواسعة للمساعدة في أن يبقى الشعب البريطاني في أمان".

وتشغل آن كيست-باتلر حاليا منصب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5).

بريطانيا
أخبار

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com