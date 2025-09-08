مصادر عبرية: حدث أمني ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

ترامب يكشف غضبه من بوتين بعد الهجوم الروسي الأضخم على كييف

دونالد ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 3:30 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إنه "ليس سعيدا" بعدما نفذت روسيا هجوما جويا هو الأضخم على الإطلاق، استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال ترامب لصحفيين عندما سئل عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر الأحد: "أنا لست سعيداً. لست سعيداً بالوضع برمته". 

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال تواجده في المطار: "أنا لست سعيداً بما يحدث هناك".

 وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب استعداده لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وذلك ردا على الهجوم.

وليل السبت الأحد، أطلقت روسيا على أوكرانيا 810 مسيّرات تمّ اعتراض 747 منها، و13 صاروخا اعتُرض 4 منها، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، في هجوم هو الأضخم منذ بدء الحرب عام 2022.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص كما تسبّب بأضرار في مقر الحكومة في كييف.

