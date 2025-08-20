"جيدة جدا".. واشنطن تجري محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع بكين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة جدا مع الصين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "الصين هي الآن أكبر خط للإيرادات في دخل الرسوم الجمركية"، بحسب وكالة "رويترز".

ومضى الوزير الأمريكي قائلًا: "أجرينا محادثات جيدة جدا مع الصين، وأتصور أننا سنلتقي مجددا قبل نوفمبر (تشرين الثاني المُقبل)".

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه البلدان التوصل إلى اتفاق تجاري خلال فترة تعليق الرسوم الجمركية، التي تستمر 90 يوما.

وفي الـ12 من شهر آب/أغسطس الجاري، ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما إضافية وذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد هدنة الرسوم.

وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن في الـ12 من شهر آب/أغسطس الجاري، ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية سترتفع إلى 125 %، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

ويبقي القرار الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية عند 30 % بينما تفرض الصين 10 % على الواردات الأمريكية.