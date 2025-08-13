الجيش الصيني يبعد مدمرة أمريكية قرب ممر مائي استراتيجي

قال الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، إنه راقب و"أبعد" مدمرة أمريكية أبحرت بالقرب من جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي استراتيجي مزدحم.

أخبار ذات علاقة اتفاق "رباعي" على التصدي لتحركات بكين في بحر الصين الجنوبي

ومن جهتها قالت البحرية الأمريكية إن عمليتها تتسق مع القانون الدولي، بحسب "رويترز".

جاءت أول عملية عسكرية أمريكية معلنة منذ ست سنوات على الأقل داخل مياه جزر سكاربورو بعد يوم من اتهام الفلبين لسفن صينية بالقيام "بمناورات خطيرة وتدخل غير قانوني" خلال مهمة إمداد عند الجزيرة.

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني في بيان إن السفينة هيجينز دخلت المياه "دون موافقة الحكومة الصينية" اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وقوضت بشدة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي"، وتعهدت بالحفاظ على "حالة تأهب قصوى" في جميع الأوقات.

أخبار ذات علاقة واشنطن وطوكيو تدينان أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن السفينة هيجينز "مارست حقوقها وحرياتها الملاحية" قرب جزر سكاربورو "بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأضاف الأسطول السابع لـ"رويترز" في بيان عبر البريد الإلكتروني أن العملية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حرية الملاحة والاستخدامات المشروعة للبحر.

وتؤكد الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي كله تقريبا، على الرغم من مطالب متداخلة بالسيادة من جانب بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام عمليات "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنها قيود على المرور تفرضها الصين والدول الأخرى المطالبة بالسيادة على المنطقة.