تجاوز بايدن للكونغرس من أجل إسرائيل يضعه تحت المجهر 

بموازاة ذلك، فإن كشف تفاصيل جديدة بشأن المدى الذي ذهبت إليه إدارة بايدن في تسليح إسرائيل في حربها على غزة، من المرجح أن يجلب لها المزيد من الانتقادات من قبل حلفائها في المنطقة، والناخبين المحسوبين على التيار التقدمي، الذين يعوّل الرئيس بايدن على أصواتهم للفوز بولاية ثانية العام المقبل.

وكانت وكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة للبنتاغون نشرت السبت الماضي بيانًا جاء فيه أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، استخدم صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لبيع نحو 14 ألفًا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

فيما نسبت صحيفة "واشنطن بوست" لمسؤولين أمريكيين لم تسمهم، القول إنه فيما يتعلق بإسرائيل لم تتبع الولايات المتحدة التوجيهات التي وضعها بايدن بنفسه في فبراير الماضي وحث من خلالها مؤسسات الصناعات الدفاعية على تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون النزاعات المسلحة، ووضع سياسة جديدة تنظم مبيعات الأسلحة وتصديرها من الولايات المتحدة.

أيضًا اعترف المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة بأن الولايات المتحدة لم تكن تجري تقييمات حقيقية حول التزام إسرائيل بقوانين الحرب.

وأرجعوا ذلك إلى عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات الاستخبارية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتخطيط للعمليات، أو المعلومات حول ما يعتزم قادة الجيش القيام به.

وكان تقرير "واشنطن بوست" تطرق أيضًا الى المعلومات الاستخبارية التي قدمتها إدارة بايدن للكونغرس بخصوص إسقاط إسرائيل أكثر من 22 ألف قنبلة زودتها بها الولايات المتحدة على غزة في الشهر ونصف الشهر الأول من الحرب.

وفي الفترة نفسها، زودت واشنطن إسرائيل أيضًا بما لا يقل عن 15 ألف قنبلة، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات تقدر زنتها بـ 2000 رطل، بالإضافة إلى 50 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم.