"الدفاع الروسية" تنشر مقاطع لتدمير دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا (فيديو)

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، تدمير 8 دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، خلال صد هجمات قامت بها القوات الأوكرانية على خط الجبهة في دونيتسك شرقي أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وزودت ألمانيا كييف بعشرات الدبابات من هذا النوع التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب خلال الفترة الماضية، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا والتي كانت بادية في الأشهر الأولى للحرب.

وبدأت هذه الدبابات تظهر خلال المعارك الأخيرة في شرقي أوكرانيا، بالتزامن مع تضارب الإعلان بشأن شن كييف هجومها المضاد المرتقب ضد القوات الروسية.