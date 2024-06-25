الكشف عن تفاصيل صفقة مؤسس ويكيليكس

وأضاف، أنه بموجب شروط الصفقة الجديدة، سيسعى المدعون العامون في وزارة العدل إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 62 شهرا، وهو ما يعادل مقدار الوقت الذي قضاه أسانج في سجن شديد الحراسة في لندن بينما كان يعارض ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

كما تنص صفقة الإقرار بالذنب على احتساب الوقت الذي قضاه أسانج؛ ما يسمح له بالعودة على الفور إلى أستراليا، بلده الأصلي، ولا تزال الصفقة تحتاج للموافقة عليها من قبل قاضٍ.

وواجه أسانج 18 تهمة من لائحة اتهام صدرت 2019 للدور المنسوب إليه في تسريب الأسرار والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا كحد أقصى، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يُحكم عليه بهذه الفترة بالكامل.

أسانج غادر بحراسة مشددة

وكانت السلطات الأمريكية تلاحق أسانج لنشره وثائق عسكرية سرية قدمتها المحللة السابقة في المخابرات العسكرية تشيلسي مانينغ في 2010 و2011.

من جانبه، قال موقع ويكيليكس، الثلاثاء، في بيان، إن "جوليان أسانج حر، وغادر سجن بلمارش شديد الحراسة، بعد أن أمضى هناك 1901 يوم".

وأضاف البيان: "لقد أفرجت عنه المحكمة العليا في لندن بكفالة وتم إطلاق سراحه في مطار ستانستيد خلال فترة ما بعد الظهر، حيث استقل طائرة وغادر المملكة المتحدة".

وأظهر مقطع فيديو حملته المجموعة شاحنة سوداء تسير على طريق سريع، أعقبها لقطات لأسانج وهو يستقل طائرة.