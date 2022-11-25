أوكرانيا تسابق الزمن لأجل الطاقة.. واحتجاجات إيران فرصة "تاريخية" للغرب

بدوره، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده ستقاوم الهجمات الروسية على شبكات الطاقة، قائلاً إن إستراتيجية موسكو الجديدة لتدمير البنية التحتية للبلاد وإغراقها في الظلام "لن تضعف عزم كييف على تحرير جميع الأراضي المحتلة"، واصفًا الصراع بأنه "حرب قوة وصمود".

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، شدد زيلينسكي على أنه لن يكون هناك حل دائم للحرب ما لم تنسحب روسيا من جميع الأراضي التي تحتلها، مشددا: "يجب أن نعيد كل الأراضي".

وفي مواجهة مخاوف الغرب من التصعيد، أضاف زيلينسكي: "أعتقد أن ساحة المعركة هي الطريق عندما لا تكون هناك دبلوماسية. إذا لم تتمكن من استعادة أرضك بالكامل، فإن الحرب ببساطة مجمدة. إنها مسألة وقت قبل استئنافها."

وفي هذا السياق، ناشد زيلينسكي الشركاء الغربيين لأوكرانيا لتوفير المزيد من معدات الدفاع الجوي للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى إمدادات الديزل لمولدات الطوارئ والغاز الإضافي للمساعدة في تعويض نقص الطاقة.

وقال الرئيس الأوكراني، خلال حديثه مع الصحيفة البريطانية، إن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية تظهر أن موسكو لا تنوي التفاوض على إنهاء الحرب. يأتي ذلك في وقت تقاوم فيه كييف الضغوط المتصورة لإظهار انفتاحها على حل تفاوضي نهائي للحرب.

وذكرت الصحيفة أن بعض الشركاء الغربيين يشعرون بالقلق من أن أي محاولة من جانب أوكرانيا لاستعادة شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا في العام 2014 والتي تعتبرها ضرورية لأمنها - قد تؤدي إلى تصعيد خطير من قبل موسكو، وربما حتى استخدام الأسلحة النووية.

وقال زيلينسكي في هذا الشأن: "أفهم أن كل شخص مرتبك بسبب الوضع وما سيحدث لشبه جزيرة القرم. إذا كان أحدهم مستعدًا لتقديم طريقة لنا فيما يتعلق بإنهاء احتلال شبه جزيرة القرم بوسائل غير عسكرية، فسأكون مؤيدًا".

وأضاف: "أما إذا كان الحل لا يشمل إنهاء الاحتلال وظلت جزءًا من الاتحاد الروسي، فلا ينبغي لأحد أن يضيع وقته في هذا الأمر. إنها مضيعة للوقت".

وعلى الجانب الروسي، نقلت مجلة "نيوزويك" عن الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ، قوله إن روسيا تخطو الآن نحو المرحلة الرابعة من الحرب، موضحا أن موسكو ستحاول فرض وقف للقتال في أوكرانيا حتى تتمكن قواتها من إعادة تجميع صفوفها.

وصرح هيرتلينغ، وهو القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، إن روسيا تسعى الآن إلى خلق "صراع مجمّد" على غرار الأوضاع في ترانسنيستريا، وهي جمهورية غير معترف بها يهيمن عليها الروس في مولدوفا، والجمهوريات الجورجية الانفصالية غير المعترف بها مثل أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وأكد هيرتلينغ، وفقا لتقرير "نيوزويك"، إن وقف الأعمال العدائية قد يسمح لروسيا "بإعادة بناء قوتها والهجوم مرة أخرى"، داعيا الغرب إلى عدم السقوط في هذه الحيلة. وقال إنه يجب ألا يُسمح لموسكو بخلق صراع مجمّد آخر بـ "محاولات خبيثة لوقف إطلاق النار".