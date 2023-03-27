نتنياهو يوافق على تأجيل مناقشة التعديلات القضائية

ذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل.

وقال البيان إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار".

وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية.

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت بأن بن غفير أبلغ نتنياهو نيته الإستقالة من الحكومة إذا توقفت التشريعات القضائية لكنه لن يحل الائتلاف.

وحشدت قوات الأمن الإسرائيلية تعزيزات للشرطة في القدس المحتلة خشية حدوث صدامات بين نشطاء اليمين ونشطاء المعارضة.