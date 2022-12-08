شولتس: خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية تضاءل

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة نشرت الخميس، إن خطر استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في إطار حربه في أوكرانيا، تضاءل استجابةً للضغط الدولي.

وأضاف شولتس، في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية بمناسبة مرور العام الأول منذ توليه منصبه، إن الحرب ماضية "بوحشية ثابتة" لكن شيئا واحدا تغير في الوقت الحالي هو أن روسيا "توقفت عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية، في رد فعل على وضع المجتمع الدولي خطاً أحمر".

وأضاف أنه على الرغم من الانقسامات البالغة، كان من المهم أن يستمر الحوار مع الكرملين.

وقال بوتين، الأربعاء، إن خطر اندلاع حرب نووية يتزايد لكنه أصر على أن روسيا لم "تصب بالجنون" وأنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.