المرشح الإيراني المتشدد زاكاني: يمكننا إقامة علاقات جديدة مع أمريكا
قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، إن الحكومة، في حال فوزه، يمكنها إقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة.
وأضاف زاكاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، أنه "يمكن أن يكون لدينا تفاعل خاص مع القوى العظمى في المنطقة والعالم، مثلما فعلنا مع الصين".
وأشار إلى أنه "يمكننا حتى أن نقيم علاقات جديدة مع أعدائنا من منطلق الاحترام حتى لا يشعروا بالتفوق"، منوهًا إلى أنه "من الممكن أن نتفاوض مع أمريكا أيضاً".
واستدرك متسائلا، ولكن أي أمريكا؟ وشدد: "على الأمريكي أن يجلس على الجانب الآخر من الطاولة، ويمكننا أن نواجه الأمر حسب مصالحنا".
واستبعد إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، ووصف زاكاني الاتفاق بأنه "كان من النوع الذي يجعلني لا أعقد مثل هذا الاتفاق مع أخي، ناهيك عن العدو".