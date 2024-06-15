المرشح الإيراني المتشدد زاكاني: يمكننا إقامة علاقات جديدة مع أمريكا

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، إن الحكومة، في حال فوزه، يمكنها إقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف زاكاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، أنه "يمكن أن يكون لدينا تفاعل خاص مع القوى العظمى في المنطقة والعالم، مثلما فعلنا مع الصين".