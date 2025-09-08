إيطاليا.. عاصفة الصور الإباحية المزيفة تقتحم أروقة المحاكم

تحركت شخصيات إيطالية قضائيًّا، بعد نشر صور مزيفة بوضعيات مخلّة لهم، عبر منصة كانت تضم مئات الآلاف قبل إغلاقها.

وتقدم سياسيون وصحفيون في إيطاليا بشكاوى للشرطة بعد نشر هذه الصور على المنصة.

ومن أبرز السياسيين الذين جرى تزييف صور لهم، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

والجمعة، أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" بأن أكثر من 40 شكوى "قُدمت إلى الآن".

وتقدّمت رئيسة بلدية فلورنسا سارة فونارو بشكوى، فيما قالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إنها "مشمئزة".

بدورها، فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا بالحادثة.

وقد يمتد التحقيق في النشر غير القانوني للصور الخاصة والتشهير ليشمل جريمة الابتزاز، إذ طُلب من بعض الضحايا دفع أموال مقابل إزالة صورهن من المواقع.

وذكرت وسائل إعلام أن إحدى الضحايا تلقت طلبًا بدفع 1000 يورو مقابل إزالة الصور.

ونُشر مؤخرًا على الإنترنت صور مزيفة لصحفيين وسياسيين إيطاليين، بعد التلاعب بها رقميًّا وعرضها في أوضاع مخلة للآداب.

وبعد نشر الصور، أعربت ميلوني، عن "غضبها واشمئزازها".

وقالت ميلوني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث، وأريد أن أعرب عن تضامني ودعمي لجميع النساء اللواتي تعرضن للإساءة والإهانة والانتهاك في علاقاتهن الحميمة من قبل مديري هذا المنتدى ومستخدميه".

والتزييف العميق هو محتوى يتم إنشاؤه وتعديله رقميًّا بحيث يُحاكي بدقة صورة الشخص الحقيقي، وقد تتضمن الصور المعدلة بعض العناصر الأصلية، لكن تم تعديلها لتشويه الواقع.