يائير نتنياهو يتهم زامير بمحاولة الانقلاب على والده

أثار يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أزمة جديدة بهجومه على الجنرال إيال زامير، رئيس الأركان، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد تكرار مواجهات زامير مع والده، إلى درجة أنه اتهمه بمحاولة انقلاب عسكري، وحمّل كاتس المسؤولية لأنه كان يفضّل زامير مقارنةً بمرشح آخر دعمه والده ووالدته.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن موقف يائير جاء ردًّا على الصحفي الإسرائيلي يوسي يهوشوع، الذي هاجم نتنياهو على منصة "إكس"، كاتبًا: "إذا كان رئيس الوزراء يريد حقًا اتخاذ مثل هذا القرار الدرامي والمثير للجدل في الرأي العام الإسرائيلي، وهو احتلال مدينة غزة والمخيمات المركزية، فعليه أن يقف أمام الجمهور، ويوضح الثمن المتوقع في حياة الرهائن والجنود الذين سيسقطون، ويُعلن أنه يتحمّل المسؤولية الكاملة، على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي".

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وردًّا على ذلك، كتب نجل رئيس الوزراء مهاجمًا: "إذا كان الشخص الذي أملى عليك هذه التغريدة المريبة هو ما نعتقده جميعًا - قاصدًا زامير - فهذا يُعدّ تمرُّدًا ومحاولة انقلاب عسكري، لا تحدث إلا في جمهوريات الموز في أمريكا الوسطى في سبعينيات القرن الماضي. وهو أمر إجرامي تمامًا"، وفق إفادته المثيرة للجدل.

ووفق ما أوردته القناة 12 العبرية وموقع "واللا"، تصدّر اسم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي عناوين الصحف والمواقع والقنوات الليلة الماضية، بعد أن وصف دولة تربطها علاقات بإسرائيل بأنها "ألمانيا النازية المعاصرة"، وقال إنها "القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية، وفيها هتلر وغوبلز الخ".



