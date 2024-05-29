اليورانيوم مقابل السلاح.. كشف تفاصيل الصفقة بين إيران والنيجر

كشفت صحيفة روسية تفاصيل وعود تلقاها المجلس العسكري الحاكم في النيجر من إيران بتزويده بطائرات مسيّرة وصواريخ أرض جو، مقابل الحصول على "الكعكة الصفراء" اللازمة لصنع الوقود النووي.

وأفادت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في تقرير لها يسلط الضوء على المساعي الإيرانية للحصول على اليورانيوم نقلًا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، أنّ "فرنسا تراقب بحذر شديد الوضع المحيط بمحاولة إيران الحصول على اليورانيوم في النيجر".

ونبّه المصدر إلى احتفاظ شركة "أورانو"، بنشاط محدود لها في مناجم في النيجر، على الرغم من أن باريس فشلت في إيجاد اتفاق مع نيامي، بعد الانقلاب العسكري عام 2023.