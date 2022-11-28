بمناسبة الفوز على ويلز.. إيران تفرج عن 715 سجينا

أفرجت السلطات الإيرانية عن 715 سجينا من معتقلي الاحتجاجات، التي هزت البلاد مؤخرا، بمناسبة فوز المنتخب على ويلز في كأس العالم المقام في قطر.

وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه "بعد فوز منتخب إيران لكرة القدم على ويلز، هنأ رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، الشعب الإيراني بهذا الفوز، وأصدر أمراً بشأن السجناء في 12 محافظة إيرانية".

وأضافت الوكالة أنه "من بين الأشخاص الذين حصلوا على عفو قانوني بناء على أمر من رئيس القضاء، ممن تم القبض عليهم في الأحداث الأخيرة في البلاد (الاحتجاجات) ممن امتلكوا مؤهلات قانونية".

ويوم أمس الأحد، أعلن رئيس السلطة القضائية في العاصمة طهران، علي صالحي، الإفراج 46 شخصا في محافظة طهران، قبل أن يرتفع العدد، اليوم الإثنين، ليصل إلى 195 شخصا، كما أفرج عن عدد من المعتقلين في محافظات أخرى.