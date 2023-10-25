تقرير: الرهائن ورقة حماس الأخيرة في حرب غزة

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن حماس تستعد لإلقاء ما قد تكون "الورقة الأخيرة" في حرب غزة، وهي مقايضة أكثر من 200 رهينة، من الرجال والنساء والأطفال.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن إيران ومحورها في المنطقة، يريدون وقف إطلاق النار، لتكون الاستفادة من "رأس المال البشري" (الرهائن) جزءًا حيويًّا من ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، كان ملالي إيران ووكلاؤهم في لبنان وغزة "أسياد العالم باحتجاز الرهائن".

وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال، في مقابلة تلفزيونية "تذكروا كيف قامت حماس بمقايضة جندي إسرائيلي واحد فقط، جلعاد شاليط، بألف مقاتل.

وأضاف: "سنستخدم الأسرى لتفريغ السجون (الإسرائيلية)، وسيتم إطلاق سراح جميع أبنائنا وبناتنا من جميع الفصائل".

ونقلت الصحيفة أيضًا تصريحات أخرى لمشعل يوم أمس، قال فيها إنه "سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن "المدنيين" المحتجزين في غزة، لكن فقط في حالة استيفاء الظروف المناسبة.