ترامب يكشف قريبا مرشحيه لمناصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيُعلن "قريبًا" عن مرشحه لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وربما أيضًا عن مرشحه المحتمل لمنصب رئيس البنك، مستبعدًا في الوقت نفسه وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين؛ لأن الأخير "يرغب في البقاء بمنصبه الحالي".

ووصف ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، استقالة، أدريانا كوجلر، المبكرة من المجلس بأنها "مفاجأة سارة".

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ويبدو أن رحيل كوجلر، قبل انتهاء ولايتها في يناير/ كانون الثاني المقبل، عجّل بخطط ترامب لتسمية بديل لها، مع احتمال ترقية هذا البديل لاحقًا إلى منصب رئيس المجلس، بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو/ أيار المقبل.

وقال ترامب: "سيكون أحد أربعة أشخاص"، مشيرًا إلى أن المستشار الاقتصادي الحالي كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وارش، من بين الخيارات "الجيدة جدًا".

ولم يذكر ترامب اسمي المرشحين الآخرين، لكن يُعتقد أنه يفكر في كريستوفر والر، العضو الحالي بالمجلس، المعروف بدعوته إلى خفض أسعار الفائدة، وإن لم يكن بالوتيرة التي يرغب بها ترامب، بحسب "رويترز".

وأضاف: "هناك عدد من الأشخاص المؤهلين"، وتابع: "سأُعلن عن بديل كوجلر قريبًا جدًا".

وأكد أن بيسنت لن يُرشّح لرئاسة المجلس؛ لأنه "يفضّل البقاء في وزارة الخزانة".

وسيُكمل من سيقع عليه الاختيار الفترة المتبقية من ولاية كوجلر، وقد يُعاد ترشيحه لاحقًا لولاية كاملة مدتها 14 عامًا، بعد تصديق مجلس الشيوخ.

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أما تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيتطلب عملية تصديق منفصلة في مجلس الشيوخ.

وأشار ترامب إلى أن باول لم يخفض تكاليف الاقتراض رغم مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل، في حين لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، مع توقعات بارتفاعه.