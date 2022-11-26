بعد تقارير إعلامية غربية.. طالبان تنفي أي دور لها في تشييد ملاعب قطر

نفى المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، وجود دور للحركة في تشييد ملاعب قطر التي تستضيف هذه الأيام مونديال كأس العالم.

وكانت صحيفة التلغراف البريطانية نقلت، يوم الجمعة، في تقرير بعنوان "كيف ساعدت طالبان قطر في بناء ملاعب كأس العالم"، عن مصدر من مكتب طالبان في قطر، قوله إن "طالبان كسبت ملايين الدولارات من خلال توفير معدات لبناء ملاعب كرة القدم في قطر".

ورداً على هذا التقرير، قال مجاهد إن "مثل هذا الشيء غير صحيح"، مضيفاً أن "الدعاية الاستخبارية الغربية تهدف إلى تجييش الرأي العام ضد طالبان"، بحسب تعبيره.