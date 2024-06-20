بسبب 50 دولارا تبرعت بها لأوكرانيا.. موسكو تحاكم راقصة باليه بتهمة الخيانة

بدأت الخميس مدينة يكاترينبورغ الروسية محاكمة امرأة تحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية؛ بتهمة التبرع بحوالي 50 دولارا لجمعية خيرية موالية لأوكرانيا على ما أفادت محكمة محلية.

وأوقفت الشرطة كسينيا كاريلينا (32 عاما) وهي راقصة باليه تعيش وتعمل في لوس أنجليس، في يكاترينبورغ في أواخر يناير/كانون الثاني أثناء رحلة لزيارة عائلتها في روسيا.

ويتهمها ممثلو الادعاء بـ "تحويل أموال إلى منظمة أوكرانية استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية فيما بعد لشراء أدوية تكتيكية ومعدات وأسلحة وذخيرة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنها تبرعت بحوالي 50 دولارا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها في نيويورك في شباط/فبراير 2022، بعيد شن روسيا هجومها العسكري، فيما تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدينت.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد عقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة جريا على العادة في محاكمات الخيانة. وتم تحديد جلسة مقبلة في السابع من أغسطس/آب.