روسيا تعلن استهداف معسكر لتدريب "المرتزقة" في لفيف الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف معسكر لتدريب "مرتزقة بولنديين وألمان" في مدينة لفيف غرب أوكرانيا مطلع الشهر الجاري بصواريخ دقيقة وبعيدة المدى.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "القوات الروسية استهدفت بصواريخ أطلقتها من البحر في السادس من يوليو/تموز الجاري عدداً كبيراً من المرتزقة البولنديين والألمان في أكاديمية القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة لفيف".
ولم تحدد الوزارة عدد القتلى جراء الاستهداف الصاروخي، لكنها أشارت إلى أنه منذ "بداية العملية العسكرية تم القضاء على حوالي 4990 مقاتلاً فيما غادر أوكرانيا ما يقرب من 4910 من المرتزقة".
وأكدت الوزارة أن "القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على المرتزقة الأجانب على أراضي أوكرانيا".