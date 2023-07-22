روسيا تعلن استهداف معسكر لتدريب "المرتزقة" في لفيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف معسكر لتدريب "مرتزقة بولنديين وألمان" في مدينة لفيف غرب أوكرانيا مطلع الشهر الجاري بصواريخ دقيقة وبعيدة المدى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "القوات الروسية استهدفت بصواريخ أطلقتها من البحر في السادس من يوليو/تموز الجاري عدداً كبيراً من المرتزقة البولنديين والألمان في أكاديمية القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة لفيف".