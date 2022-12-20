واشنطن: انقسام في روسيا حول شن هجوم شتوي واسع بأوكرانيا

أعلن مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، أن القادة الروس منقسمون بشأن شن هجوم شتوي واسع النطاق في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تحاول موسكو مرة أخرى السيطرة على العاصمة كييف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، متحدثا عن المداولات الجارية داخل الحكومة الروسية: "أعتقد أننا أمام وجهات نظر متباينة.. من الواضح أن هناك من يؤيدون مواصلة الهجوم في أوكرانيا، وهناك آخرون لديهم تساؤلات حقيقية حول قدرة روسيا على القيام بذلك".