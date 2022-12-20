واشنطن: انقسام في روسيا حول شن هجوم شتوي واسع بأوكرانيا
أعلن مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، أن القادة الروس منقسمون بشأن شن هجوم شتوي واسع النطاق في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تحاول موسكو مرة أخرى السيطرة على العاصمة كييف.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، متحدثا عن المداولات الجارية داخل الحكومة الروسية: "أعتقد أننا أمام وجهات نظر متباينة.. من الواضح أن هناك من يؤيدون مواصلة الهجوم في أوكرانيا، وهناك آخرون لديهم تساؤلات حقيقية حول قدرة روسيا على القيام بذلك".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في وقت من المقرر أن يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه لعام 2023، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين غدا الأربعاء، بحسب الكرملين.
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة سوف "تعدل وتكيف بسرعة" أهدافها إذا تقرر شن مثل هذا الهجوم الواسع.
وأقر الرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع "صعب للغاية" في 4 مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها أعلنت موسكو ضمها رغم عدم سيطرتها عليها بالكامل.